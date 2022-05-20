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12:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Кузбасский Киселевск накрыло угольной пылью

Тьма наступила меньше, чем за минуту.

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19 мая Киселевск, в день 300-летия региона, накрыло пыльной бурей. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

В городе расположено 9 угольных разрезов, несколько обогатительных фабрик, а отвалы подходят к жилым домам. Местные жители пишут в социальных сетях о том, что угольная пыль летит с шахт. Людям тяжело дышать и невозможно находиться на улице.

Накануне Кемеровскую область посетил Владимир Путин. В своем выступлении, посвященном 300-летию с момента официального открытия залежей угля, президент, в частности, говорил об экологических проблемах Кузбасса.

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Олеся Маевская

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