Кузбасский Киселевск накрыло угольной пылью
Тьма наступила меньше, чем за минуту.
Тьма наступила меньше, чем за минуту.
19 мая Киселевск, в день 300-летия региона, накрыло пыльной бурей. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
В городе расположено 9 угольных разрезов, несколько обогатительных фабрик, а отвалы подходят к жилым домам. Местные жители пишут в социальных сетях о том, что угольная пыль летит с шахт. Людям тяжело дышать и невозможно находиться на улице.
Накануне Кемеровскую область посетил Владимир Путин. В своем выступлении, посвященном 300-летию с момента официального открытия залежей угля, президент, в частности, говорил об экологических проблемах Кузбасса.
Олеся Маевская