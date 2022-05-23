В Корнуолле нашли таинственный неолитический каменный круг Таинственный каменный круг был обнаружен в центре доисторического ритуального места
Фоторепортажи
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
12Полное затмение кровавой суперлуны
10:02 (мск), источник: Газета.Ру

В NASA объяснили обнаружение загадочного входа в марсианской скале

В NASA объяснили обнаружение загадочного входа в скалу на Марсе марсоходом Curiosity.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: NASA

Ранее большую популярность в интернете получил снимок, полученный 7 мая камерой Mastcam-Z на борту марсохода NASA Curiosity, который выявил довольно интересную особенность в марсианских скалах, на геологическом объекте, известном как склон Фронтон Гринхью: нечто, похожее на идеально вырезанный дверной проем, необычно выглядящий среди марсианских ландшафтов.

«Склон на горе Шарп имеет множество естественных трещин, в том числе одну высотой 30 и шириной 40 сантиметров, сравнимую со входом для собаки. Такого типа открытие трещины характерны для коренных пород как на Марсе, так и на Земле», — заявили в NASA.

Комментируя ажиотаж вокруг появившегося снимка, команда марсохода связала это с эффектом парейдолии, при котором мозг человека видит в окружающих предметах привычные человеческому взгляду вещи или лица.

«Конечно, это может выглядеть, как небольшая дверь, но в действительности это естественная геологическая особенность! Она может выглядеть, как вход, поскольку ваш разум пытается осмыслить неизвестное», — добавили ученые.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Шевчук подтвердил составление протокола после концерта ДДТ в Уфе
В Петербурге двое детей попали в реанимацию после уколов бабушки
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>