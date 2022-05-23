Осколки кометы 73P/Швассмана — Вахмана 3 столкнутся с Землей
В ночь с 30 на 31 мая можно будет понаблюдать за звездопадом.
В ночь с 30 на 31 мая можно будет понаблюдать за звездопадом.
2 мая 1930 года немецкие астрономы Фридрих Карло Арнольд Швассман и Арно Артур Вахманн открыли комету, которая совершает полный оборот вокруг Солнца за 5,4 года. К 1995 году небесное тело начало разрушаться: тогда аномально яркая комета 73P/Швассмана — Вахмана 3 (SW3) раскололась на четыре части.
Во время повторного прохождения кометы в 2006 году телескоп «Хаббл» зафиксировал уже более 40 фрагментов SW3. Компьютерное моделирование, проведенное Институтом небесной механики и расчета эфемерид (IMCCE), предполагает, что метеоры, появившиеся в процессе разрушения кометы, могли сформировать поток тау-Геркулидов, сообщает Universe Today.
Он частично обрушится на Землю ночью 31 мая, однако, скорее всего, метеориты сгорят в атмосфере, не достигнув поверхности нашей планеты.
Ученые заявили, что этот поток может стать самым интенсивным за последние 20 лет.
Олеся Маевская