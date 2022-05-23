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16:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Осколки кометы 73P/Швассмана — Вахмана 3 столкнутся с Землей

В ночь с 30 на 31 мая можно будет понаблюдать за звездопадом.

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2 мая 1930 года немецкие астрономы Фридрих Карло Арнольд Швассман и Арно Артур Вахманн открыли комету, которая совершает полный оборот вокруг Солнца за 5,4 года. К 1995 году небесное тело начало разрушаться: тогда аномально яркая комета 73P/Швассмана — Вахмана 3 (SW3) раскололась на четыре части.

Во время повторного прохождения кометы в 2006 году телескоп «Хаббл» зафиксировал уже более 40 фрагментов SW3. Компьютерное моделирование, проведенное Институтом небесной механики и расчета эфемерид (IMCCE), предполагает, что метеоры, появившиеся в процессе разрушения кометы, могли сформировать поток тау-Геркулидов, сообщает Universe Today.

Он частично обрушится на Землю ночью 31 мая, однако, скорее всего, метеориты сгорят в атмосфере, не достигнув поверхности нашей планеты.

Ученые заявили, что этот поток может стать самым интенсивным за последние 20 лет.

Олеся Маевская

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