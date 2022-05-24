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05:40 (мск), источник: ТАСС

Российские метеорологи перейдут на новые нормы оценки погоды

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские метеорологи в конце июня — начале июля перейдут на новые климатические нормы в оценке погоды, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

Предполагается, что новые нормы изменят критерии аномальности. «Аномально теплая погода» станет реже наблюдаться, так как понятие «нормальная погода» будет актуализировано посредством новых данных.

«В конце первого полугодия будет переход на новые нормы. Идет активная работа научная, методическая, с активными дискуссиями. Насколько они изменились, можно обсудить позже, но безусловный факт — климат теплеет. Температура меняется только в одну сторону», — сказал Вильфанд.

По его словам, в настоящее время специалисты Росгидромета активно изучают проблему динамики среднесуточных характеристик, так как, чтобы сделать ретроспективный анализ, данных за 30 лет недостаточно. Необходимо проанализировать данные примерно за 100-летний период. «Но можете не сомневаться, все будет посчитано», — заверил метеоролог.

Всемирная метеорологическая организация определила базовые 30-летние периоды для расчета климатических норм. В настоящее время используются значения для периода с 1961 по 1990 годы. Новые климатические нормы будут охватывать период с 1991 по 2020 годы.

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