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10:43 (мск), источник: Газета.Ру

Метеорный шторм пройдет на Земле 31 мая

Астроном Якушечкин заявил о метеорном шторме с тысячами метеоров в час 31 мая.

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Источник: AP 2022

Крымский астроном Александр Якушечкин рассказал, что 31 мая жителей Земли ожидает очень интенсивный метеоритный шторм с пролетом нескольких тысяч метеоров в час, сообщает РИА «Новости».

«Утром 31 мая Землян ожидает чудесное зрелище — настоящий метеорный дождь, число метеоров может доходить до 10 тысяч в час. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30 (мск), когда на наших долготах уже будет рассвет», — рассказал Якушечкин.

По словам эксперта, лучше всего явление будет видно в западном полушарии, в Северной Америке. Он отметил, что, согласно расчетам, дождь начнется около 8 утра по московскому времени.

Якушечкин добавил, что в основном метеоры будут слабые и неяркие, поэтому желательно наблюдать явление за городом.

В апреле военные США сообщили о межзвездном объекте, упавшем на Землю в 2014 году.

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