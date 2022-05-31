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16:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Екатерининский парк в Москве зацвел нежно-розовым цветом (фото)

На закате он особенно прекрасен.

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В Екатерининском парке зацвели яблони. В отличие от других парков, здесь их соцветия нежно-розовые, яркие и насыщенные.

Пышная аллея яблонь находится возле пруда, отчего все пространство парка кажется заполненным цветами. В лучах заходящего солнца цветы смотрятся еще красивее.

Сезон цветения в Москве в самом разгаре. В середине июня вишни, яблони и сирень уже отцветут.

Олеся Маевская

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