Екатерининский парк в Москве зацвел нежно-розовым цветом (фото)
На закате он особенно прекрасен.
На закате он особенно прекрасен.
В Екатерининском парке зацвели яблони. В отличие от других парков, здесь их соцветия нежно-розовые, яркие и насыщенные.
Пышная аллея яблонь находится возле пруда, отчего все пространство парка кажется заполненным цветами. В лучах заходящего солнца цветы смотрятся еще красивее.
Сезон цветения в Москве в самом разгаре. В середине июня вишни, яблони и сирень уже отцветут.
Олеся Маевская