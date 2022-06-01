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14:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам пообещали «медовое» лето

Жителей России ждет теплое «медовое» лето с безветренной погодой и умеренной влажностью. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

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Источник: Агентство «Москва»

По его словам, в ближайшие месяцы скоротечные ливни будут чередоваться с солнечными днями. «Наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну, средняя температура которой оказалась почти на 3 градуса ниже показателей метеостатистики», — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что небольшое превышение температуры ожидается на Кубани, в Крыму и на Кавказе. Кроме того, теплее обычного будет и на Русском Севере.

Тишковец также сообщил, что в ближайшие дни на Юге России можно будет открывать полноценный купальный сезон. К этому времени температура морской воды может превысить 20 градусов. Вода в озерах и реках Центральной части страны станет комфортной для купания в середине июня.

Для проведения отпуска синоптик посоветовал россиянам июль. В этот месяц ожидается наибольшее число солнечных дней.

«Такой долгосрочный прогноз — безветрие, тепло, умеренная влажность, чередование солнечных дней со скоротечными ливнями — в пчеловодном сезоне благоприятно повлияет на медосбор, а значит, грядущее лето можно смело назвать “медовым”», — заключил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в России теплый июнь. В части регионов страны столбик термометра поднимется выше нормы.

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