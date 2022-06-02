Астрономы отыскали более 116 тысяч новых переменных звезд
Поиски велись при помощи методов машинного обучения.
Поиски велись при помощи методов машинного обучения.
Астрономы, используя алгоритм машинного обучения и каталоги данных наблюдений обзоров неба, открыли 116 тысяч новых переменных звезд, которые можно разделить на семь типов. Больше всего среди них оказалось полуправильных и вращательных переменных звезд. Препринт работы доступен на сайте arXiv.org.
Исследования переменных звезд очень важны для астрономии, так как позволяют решать многие астрофизические задачи, особенно те, которые требуют знания расстояний в космосе, структуры звезд и параметров звездного населения. Наблюдая за пульсациями звезды можно определить ее физические свойства, такие как массу, радиус, светимость, скорость вращения или расстояние до нее. В частности, переменные типа Дельты Щита помогают в астросейсмологических исследованиях, затменные двойные системы — точно измерять массу и радиус звезд, переменные типа RR Лиры — определять параметры внутреннего гало и толстого диска Млечного Пути, а также свойства других галактик, а цефеиды (или даже мириды) — определять расстояния до галактик, в которых они находятся.
Группа астрономов во главе с Коллином Кристи (Collin Christy) из Университета штата Огайо опубликовала каталог переменных звезд всего неба, обнаруженных в ходе анализа кривых блеска, полученные при глубоких наблюдениях с использованием g-фильтра сети наземных автоматических телескопов ASAS-SN (The All-Sky Automated Survey for Supernovae) при помощи классификатора, использующего алгоритм «случайный лес», обученный на фотометрических данных каталогов Gaia EDR3, 2MASS и AllWISE. На первом этапе из 54,8 миллиона изолированных звезд с блеском менее 18 звездной величины были отобраны 1,48 миллиона кандидатов в переменные звезды, которые в дальнейшем вновь были проанализированы обновленным классификатором, обученным на данных проекта гражданской науки Citizen ASAS-SN.
Итоговая выборка содержит 378 861 переменную звезду, из которых 262 834 — уже известные переменные, а 116 027 — новые. Они разделяются на семь категорий: затменные, мириды, цефеиды, лириды, переменные типа Дельты Щита, полуправильные и вращательные переменные.
Звезды последних двух классов составляли большинство новооткрытых переменных. Ученые намерены использовать полученную выборку для дальнейшего обучения классификатора и для использования в проектах гражданской науки по исследованию переменных звезд.
О том, как школьники ищут и открывают переменные звезды, можно узнать из нашего блога.
Александр Войтюк