В июне пять планет выстроятся в одну линию
Для наблюдений даже не понадобится телескоп.
Для наблюдений даже не понадобится телескоп.
В конце июня нас ждет удивительное зрелище: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн — именно в таком порядке — выстроятся в линию в небе. Парад планет будет виден невооруженным взглядом, сообщает Science Alert.
Его можно будет понаблюдать незадолго до восхода Солнца в течение всего июня. Сложнее всего будет увидеть Меркурий: придется дождаться, когда восточная сторона горизонта будет безоблачной. В течение месяца планета поднимется выше и станет значительно ярче, что облегчит ее видимость.
3 и 4 июня расстояние между Меркурием и Сатурном будет минимальным. Чтобы увидеть их, придется найти место с хорошим обзором на восток. Понаблюдать за планетами удастся лишь за полчаса до рассвета.
Также можно успеть посмотреть на парад планет 24 июня. С момента, как Меркурий появится над горизонтом, и до того момента, когда покажется восходящее Солнце, у наблюдателей будет целый час. Приятный бонус — убывающий лунный полумесяц, расположенный между Венерой и Марсом.
По словам астрономов, в определенные дни с помощью бинокля или телескопа можно будет разглядеть даже Уран и Нептун. В последний раз парад планет, видимый невооруженным взглядом, можно было наблюдать в декабре 2004 года.
Олеся Маевская