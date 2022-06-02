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15:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

В июне пять планет выстроятся в одну линию

Для наблюдений даже не понадобится телескоп.

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Источник: Reuters

В конце июня нас ждет удивительное зрелище: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн — именно в таком порядке — выстроятся в линию в небе. Парад планет будет виден невооруженным взглядом, сообщает Science Alert.

Его можно будет понаблюдать незадолго до восхода Солнца в течение всего июня. Сложнее всего будет увидеть Меркурий: придется дождаться, когда восточная сторона горизонта будет безоблачной. В течение месяца планета поднимется выше и станет значительно ярче, что облегчит ее видимость.

3 и 4 июня расстояние между Меркурием и Сатурном будет минимальным. Чтобы увидеть их, придется найти место с хорошим обзором на восток. Понаблюдать за планетами удастся лишь за полчаса до рассвета.

Также можно успеть посмотреть на парад планет 24 июня. С момента, как Меркурий появится над горизонтом, и до того момента, когда покажется восходящее Солнце, у наблюдателей будет целый час. Приятный бонус — убывающий лунный полумесяц, расположенный между Венерой и Марсом.

По словам астрономов, в определенные дни с помощью бинокля или телескопа можно будет разглядеть даже Уран и Нептун. В последний раз парад планет, видимый невооруженным взглядом, можно было наблюдать в декабре 2004 года.

Олеся Маевская

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