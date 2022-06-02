В некоторых городах Сибири в начале лета выпал снег
Местные жители поздравляют друг друга с Новым годом.
Местные жители поздравляют друг друга с Новым годом.
В Надыме, Томске, Нижневартовске, Норильске, Новозаполярном, Красноселькупе, Новом Уренгое и ряде других городов выпал снег.
Горожане охотно делятся фотографиями и видео погодных аномалий в социальных сетях.
Согласно прогнозу, пасмурная и богатая на осадки погода сохранится и в ближайшие дни. Столбики термометров не поднимутся выше +4 градусов, но уже в выходные ситуация обещает измениться.
Олеся Маевская