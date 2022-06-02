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17:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

В некоторых городах Сибири в начале лета выпал снег

Местные жители поздравляют друг друга с Новым годом.

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В Надыме, Томске, Нижневартовске, Норильске, Новозаполярном, Красноселькупе, Новом Уренгое и ряде других городов выпал снег.

Горожане охотно делятся фотографиями и видео погодных аномалий в социальных сетях.

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Согласно прогнозу, пасмурная и богатая на осадки погода сохранится и в ближайшие дни. Столбики термометров не поднимутся выше +4 градусов, но уже в выходные ситуация обещает измениться.

Олеся Маевская

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