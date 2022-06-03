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16:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Глобальное потепление превратило белые Альпы в зеленые луга

Но даже горным растениям от этого плохо.

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Источник: AFP 2022

Влияние глобального потепления теперь заметно из космоса: судя по спутниковым снимкам, заснеженные Альпы сильно позеленели. Анализ фотографий показал, что с 1984 года площадь растительности над линией деревьев показала рост на 77%, пишет The Guardian.

Повышение температуры и увеличение количества осадков продлевают вегетационный период: растения разрастаются на новых территориях, становятся гуще и выше, уменьшая снежный покров.

«Масштаб изменений в Альпах колоссальный», — прокомментировала профессор Сабина Румпф из Базельского университета Швейцарии и ведущий автор исследования.

Горные районы нагреваются примерно в два раза быстрее, чем в других регионах мира.

И хотя озеленение Альп может увеличить поглощение углерода, это будет сопровождаться негативными последствиями: начнет таять вечная мерзлота, снизится отражение солнечного света и многие растения окажутся под угрозой вымирания.

По словам Румпф, привыкшие к суровым условиям альпийские растения просто не выдержат конкуренции с новыми, более молодыми и быстрорастущими побегами. В отличие от растительности, снежный покров над границей леса сократился всего на 10% площади. Но ученые института считают это тревожной тенденцией.

По мере озеленения Альп создавалась петля обратной связи, которая приводила к увеличению темпов нагрева земли и таяния снега. Последующее таяние льдов также может привести к увеличению числа оползней, камнепадов и селевых потоков.

Олеся Маевская

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