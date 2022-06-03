Буйство сирени в Москве показали на фото
Самое время полюбоваться на цветение.
Самое время полюбоваться на цветение.
Уникальная коллекция сирени расцвела на Щелковском шоссе. Цветы только начали распускаться — вскоре бутоны окончательно раскроются и наполнят воздух своим ароматом.
Сиреневый сад был основан в 1954 году селекционером-самоучкой Леонидом Колесниковым. За свою жизнь он получил около 300 ее сортов, но до наших дней сохранилось примерно полсотни экземпляров.
К 1975 году питомник обзавелся известным нам названием, в 1960-м бульвар по соседству с ним стал называться Сиреневым. На сегодняшний день сад находится в оперативном управлении Измайловского Парка культуры и отдыха.
Олеся Маевская