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17:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Буйство сирени в Москве показали на фото

Самое время полюбоваться на цветение.

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Уникальная коллекция сирени расцвела на Щелковском шоссе. Цветы только начали распускаться — вскоре бутоны окончательно раскроются и наполнят воздух своим ароматом.

Сиреневый сад был основан в 1954 году селекционером-самоучкой Леонидом Колесниковым. За свою жизнь он получил около 300 ее сортов, но до наших дней сохранилось примерно полсотни экземпляров.

К 1975 году питомник обзавелся известным нам названием, в 1960-м бульвар по соседству с ним стал называться Сиреневым. На сегодняшний день сад находится в оперативном управлении Измайловского Парка культуры и отдыха.

Олеся Маевская

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