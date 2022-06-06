В Норвегии вытаяла из-подо льда 3100-летняя кожаная туфля
По данным ученых, это древнейшая обувь, найденная в стране.
По данным ученых, это древнейшая обувь, найденная в стране.
Археологи сообщили о найденных еще в 2007 году остатках древнейшей обуви в Норвегии. Их обнаружили во время обследования ледяного пятна на юге страны. Это была небольшая кожаная туфля, принадлежавшая, видимо, женщине или подростку. Артефакт датируется примерно 1100 годом до нашей эры, то есть эпохой бронзы. Об этом сообщает издание Live Science со ссылкой на недавний отчет Норвежского университета естественных и технических наук, посвященный ледниковой археологии.
Климатические изменения позволили развиваться новому направлению исследований древностей — ледниковой археологии, в рамках которой ученые ищут и изучают артефакты, останки и прочие биологические материалы (например, древний навоз), долгое время хранившиеся во льдах. Толчком для развития этого направления послужила случайно обнаруженная немецкими туристами ледяная мумия, которая больше пяти тысячелетий пролежала в Эцтальских Альпах.
Подавляющее большинство находок ученые сделали в таящих ледяных пятнах, расположенных в Альпах, Норвегии, а также в северных районах США и Канады. Например, на территории Юкон обнаружили мумии волчонка (Canis lupis) и теленка карибу (Rangifer tarandus), которые жили больше 50 тысяч лет назад. Кроме того, археологи полагают, что ледниковая археология перспективна в Андах (ранее там нашли мумию Ледяной девы, о которой можно прочитать в нашем материале «Хорошо сохранились»), Гималаях, Киргизии, Монголии и Новой Зеландии. В Монголии, например, недавно нашли останки архаров и древнее оружие.
Норвежские археологи сообщили о находках, сделанных во время обследования нагорья Ютунхеймен, которое находится на юге страны. Оказалось, что еще в 2007 году они обнаружили остатки небольшой кожаной туфли 34−36 размера, вероятно, принадлежавшей женщине или подростку. Археологи датировали эту находку примерно 1100 годом до нашей эры, то есть бронзовым веком. По их данным, это не только самая старая обувь Норвегии, но и, вероятно, самый древний предмет одежды, найденный в Скандинавии.
Рядом с этим артефактом ученые обнаружили несколько стрел и деревянную лопатку, сделав вывод, что эта территория представляла собой важные охотничьи угодья. Дальнейшие исследования на Ютунхеймене позволили найти также 6100-летнее древко стрелы, которое представляет собой самый древний артефакт, найденный в норвежском ледяном пятне. Это указывает на то, что местность, где нашли обувь, использовалась людьми на протяжении многих тысячелетий.
Однако исследователи опасаются, что многие древние артефакты могут быть утрачены из-за быстрых климатических изменений еще до того, как попадут в руки ученых. По оценкам Управления водных ресурсов и энергетики Норвегии, с 2006 по 2022 год площадь ледяных пятен сократилась примерно 364 квадратных километра — а это сопоставимо с площадью современного Красноярска. По словам Биргитте Скар (Birgitte Skar) из Музея Норвежского университета естественных и технических наук, спутниковые снимки показывают, что к 2020 году десять ледяных пятен, где были сделаны археологические находки, растаяли примерно на 40 процентов. Это представляет значительную угрозу для культурного наследия, хранящегося в норвежских льдах.
Михаил Подрезов