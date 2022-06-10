Из-за снежных бурь в Австралию пришла рекордно холодная зима
В некоторых городах температура догнала рекорды 1989 и 1904 года.
В некоторых городах температура догнала рекорды 1989 и 1904 года.
Снежные бури и ветры с Антарктиды, пронесшиеся по Австралии, привели к сильному похолоданию. Средняя температура по стране достигает −6,5°C. Синоптики сообщают, что ситуация будет ухудшаться, пишет Daily Mail.
Жители Сиднея делятся фотографиями в социальных сетях: города запорошены снегом, машины покрыты тонким слоем льда, а без куртки и свитера невозможно выйти на улицу. Город Брисбен готовится к самой холодной неделе июня с 1904 года, в то время как в Новом Южном Уэльсе зафиксирован лучший «снежный сезон» за последние 20 лет.
На горе Хотэм и лыжном курорте Фолс Крик выпало рекордное количество снега почти в метр, в то время его уровень на горе Буллер достиг своего максимума за более чем два десятилетия и составил 73 см. Синоптики, однако, считают, что в скором времени их будет ждать потепление и температура в некоторых регионах поднимется от −5 до +5 градусов по Цельсию.
Олеся Маевская