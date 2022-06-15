Названы растения-рекордсмены водного мираНа нашей планете сейчас обитает около 400 000 видов растений. Немалая часть живет только в воде, и среди них есть по настоящему гигантские экземпляры.
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10:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пляжи Анапы заполонили снеговики из водорослей

Туристы нашли способ очистить пляжи и заодно развлечься.

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В Анапе одновременно наступил туристический сезон и период цветения камки — водоросли, цветущей в прогревшейся воде. На побережье скопилось немало зелени, которую никто не убирает, пишет издание «Живая Кубань».

Но посетители курорта придумали, как совместить приятное с полезным: склизкие водоросли используют как снег для создания «тиновиков». Береговая линия очистилась, а на пляжах можно устраивать соревнования на лучший «арт-объект».

В социальных сетях немало вариаций этих фигур, а комментаторы не устают придумывать им новые названия, из последних — камковик и водорослевик.

Олеся Маевская

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