Пляжи Анапы заполонили снеговики из водорослей
Туристы нашли способ очистить пляжи и заодно развлечься.
Туристы нашли способ очистить пляжи и заодно развлечься.
В Анапе одновременно наступил туристический сезон и период цветения камки — водоросли, цветущей в прогревшейся воде. На побережье скопилось немало зелени, которую никто не убирает, пишет издание «Живая Кубань».
Но посетители курорта придумали, как совместить приятное с полезным: склизкие водоросли используют как снег для создания «тиновиков». Береговая линия очистилась, а на пляжах можно устраивать соревнования на лучший «арт-объект».
В социальных сетях немало вариаций этих фигур, а комментаторы не устают придумывать им новые названия, из последних — камковик и водорослевик.
Олеся Маевская