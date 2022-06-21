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13:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Новой Зеландией заметили таинственную «мини-галактику»

Явление вызвало бурную дискуссию в Сети.

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В прошедшее воскресенье в 750 км к югу до острова Стюарт таинственная голубая спираль осветила вечернее небо, передает Daily Mail. Очевидцы утверждают, что она медленно дрейфовала и пропала так же стремительно, как и появилась.

Явление вызвало бурную дискуссию в интернете. Комментаторы предлагали самые разные причины появления «мини-галактики»: от спиральных облаков, вызванных выводом спутника на орбиту, до появления НЛО и портала в другое измерение.

На самом деле оказалось, что такой спиралевидный шлейф оставила за собой ракета Falcon 9, запущенная утром того же дня.

Олеся Маевская

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