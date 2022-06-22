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16:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Исследование показало, что самые северные ледники тают с рекордной скоростью

Таяние резко возросло за последние 20 лет.

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Источник: Reuters

Небольшие периферийные ледники на севере Гренландии, не связанные с ледниковым щитом острова, тают с огромной скоростью. Из-за потепления в Арктике в год исчезает больше 40 гигатонн (миллиардов тонн) льда, пишет Phys.org.

Изучением этого вопроса занимались ученые и сотрудники Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), Центра космических полетов имени Годдарда (США), Утрехтского (Нидерланды), Бристольского (Англия), Мюнхенского (Германия), Датского и Копенгагенского (Дания) университетов. Исследователи подсчитали, что с 2003-го по 2009-й ежегодно таяло по 27,2 гигатонны периферийного льда.

В 2018—2021 годах — уже по 42,3 гигатонны.

Изолированные ледники занимают всего 4% площади Гренландии, покрытой льдами. При этом на них приходится 11% общей массы растаявшего льда. Это значит, что основной вклад в повышение уровня моря вносят именно они.

Олеся Маевская

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