Исследование показало, что самые северные ледники тают с рекордной скоростью
Таяние резко возросло за последние 20 лет.
Таяние резко возросло за последние 20 лет.
Небольшие периферийные ледники на севере Гренландии, не связанные с ледниковым щитом острова, тают с огромной скоростью. Из-за потепления в Арктике в год исчезает больше 40 гигатонн (миллиардов тонн) льда, пишет Phys.org.
Изучением этого вопроса занимались ученые и сотрудники Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), Центра космических полетов имени Годдарда (США), Утрехтского (Нидерланды), Бристольского (Англия), Мюнхенского (Германия), Датского и Копенгагенского (Дания) университетов. Исследователи подсчитали, что с 2003-го по 2009-й ежегодно таяло по 27,2 гигатонны периферийного льда.
В 2018—2021 годах — уже по 42,3 гигатонны.
Изолированные ледники занимают всего 4% площади Гренландии, покрытой льдами. При этом на них приходится 11% общей массы растаявшего льда. Это значит, что основной вклад в повышение уровня моря вносят именно они.
Олеся Маевская