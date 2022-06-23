Американские ученые выяснили, почему с неба в Техасе падала рыба

Многие жители города в Восточном Техасе в конце декабря прошлого года были шокированы, когда обнаружили рыбу (позже идентифицированную как сельдь), разбросанную по улицам, домам и машинам после шторма. Это не первый случай, когда появляются сообщения о падении рыбы с неба, и некоторые эксперты пытаются объяснять эти явления тем, что рыбу или других морских обитателей подбирают и переносят на дальние расстояния водяные смерчи. Однако метеорологи Национальной метеорологической службы сообщали тогда, что в то время около Тексарканы не наблюдалось никаких подходящих погодных феноменов.
Теперь Шэрон Хилл, геолог и независимый исследователь из Пенсильвании, и Пол Кроппер, писатель из Австралии, поделились своими выводами о том, что это еще могло быть. Они утверждают, что речь, скорее всего, идет о стае птиц, которая дружно отрыгнула рыбу, пролетая над городом. Хилл заявила, что она и Кроппер разговаривали с местными жителями, которые утверждали, что видели бакланов примерно в то же время, когда рыба падала с неба. Кроме того, состоялись беседы с официальными лицами в региональном аэропорту Тексарканы, и те упоминали, что рядом с этим объектом часто летают бакланы. «Обычно они прилетают утром, — говорил Пол Мерлих, исполнительный директор регионального аэропорта. — Они перемещаются между двумя разными озерами, которые находятся в этом регионе, и порой здесь появляются сотни особей одновременно».
Исследователи уверяют, что перед тем, как выдвинуть новое необычное объяснение, они перебрали все другие возможные варианты, включая и массовый розыгрыш. При этом исключались лишь откровенно паранормальные объяснения.