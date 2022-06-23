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13:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Двойной смерч в Сочи сняли на видео

Повреждено несколько построек, но пострадавших нет.

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Несколько жителей и туристов Сочи выложили в Сеть видео со смерчами, блуждающими в море вблизи берега в Лазаревском районе. На кадрах видно, как водяной столб высотой более 100 метров медленно перемещается по поверхности воды.

Природное явление стало полной неожиданностью: в течение недели в Сочи наблюдалась комфортная погода. Смерчи нанесли сильные повреждения прибрежному кафе «Нептун», но, к счастью, никто не пострадал.

По словам очевидцев, смерч, задев пирс, устремился вглубь берега и сломал несколько деревьев. Штормовое предупреждение в Сочи будет действовать до 24 июня.

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Олеся Маевская

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