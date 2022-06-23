Ученые выяснили, что мировой океан наполняют «подземные дожди»
Цикл продолжается без влияния человека.
Цикл продолжается без влияния человека.
Геологи из Клермонского университета Оверни, Франция, построили модель внутреннего круговорота воды нашей планеты и выяснили, что ее «питают» не только извне. Твердая порода в мантии Земли, расположенная между корой и ядром, насыщается химически диссоциированной водой. Концентрированная суспензия затем просачивается обратно к земной коре, образуя так называемый «мантийный дождь».
В своем исследовании ученые указали, этот водный слой находится на глубине около 410 километров под поверхностью Земли. Оказалось, что по мере погружения плиты породы и воды в мантию и повышения температуры и давления, горные породы тают и высвобождают «обратные дожди». Эта вода покрывает минералы в верхней мантии, что снижает их температуру плавления, продолжая цикл таяния пород и высвобождения воды.
Ученые давно выяснили, что вода может уходить в мантию из-за сдвижения тектонических плит и возвращаться на поверхность в результате извержения вулканов, образования новой коры в океанических центрах распространения или через геотермальные источники.
Этот круговорот воды между мантией и поверхностью Земли и обеспечивает сбалансированный уровень моря, который держится относительно постоянным в течение последних 500 миллионов лет.
Олеся Маевская