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10:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Глава Крыма объявил режим ЧС в Симферопольском районе из-за дождей

Решение было принято после прогнозов синоптиков о том, что на территории региона ожидается подъем воды до двух метров.

Источник: AP 2022

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил режим чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района из-за обильных дождей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Решение было принято после прогнозов синоптиков о том, что на основных реках Крыма ожидается подъем воды до двух метров. В низких местах возможен выход воды на пойму.

Кроме того, в региональном управлении МЧС предупредили об угрозе схода селей.

Аксенов уточнил, что указ о введении режима ЧС будет опубликован на официальном портале правительства Крыма. Контроль по его выполнению поручен зампредседателя Совета министров республики Игорю Михайличенко.

Ранее сильный ливень обрушился на Краснодар, в результате чего улицы города оказались затоплены. По словам очевидцев, в некоторых частях города уровень воды по колено, в некоторых — еще выше.

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