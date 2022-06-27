Глава Крыма объявил режим ЧС в Симферопольском районе из-за дождей
Решение было принято после прогнозов синоптиков о том, что на территории региона ожидается подъем воды до двух метров.
Решение было принято после прогнозов синоптиков о том, что на территории региона ожидается подъем воды до двух метров.
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил режим чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района из-за обильных дождей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Решение было принято после прогнозов синоптиков о том, что на основных реках Крыма ожидается подъем воды до двух метров. В низких местах возможен выход воды на пойму.
Кроме того, в региональном управлении МЧС предупредили об угрозе схода селей.
Аксенов уточнил, что указ о введении режима ЧС будет опубликован на официальном портале правительства Крыма. Контроль по его выполнению поручен зампредседателя Совета министров республики Игорю Михайличенко.
Ранее сильный ливень обрушился на Краснодар, в результате чего улицы города оказались затоплены. По словам очевидцев, в некоторых частях города уровень воды по колено, в некоторых — еще выше.