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12:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Краснодара передвигаются на лодках, как в Венеции

Город затопило, но жители не растерялись.

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В паблике «ЧП Краснодар | новости» во «ВКонтакте» появилось видео пары из Краснодара, которая передвигается по улицам с помощью лодок.

Заплыв вынужденный — на юг России обрушились мощные ливни, которые вызвали наводнения и оползни в Краснодарском крае и Крыму. На кадрах видны два человека, плывущие по одной из городских улиц. Также заметны автомобили, наполовину скрывшиеся в воде.

Синоптики говорят, что в ближайшее время дожди не утихнут. В связи с ситуацией в Симферополе уже ввели режим ЧС.

Олеся Маевская

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