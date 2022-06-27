Жители Краснодара передвигаются на лодках, как в Венеции
Город затопило, но жители не растерялись.
Город затопило, но жители не растерялись.
В паблике «ЧП Краснодар | новости» во «ВКонтакте» появилось видео пары из Краснодара, которая передвигается по улицам с помощью лодок.
Заплыв вынужденный — на юг России обрушились мощные ливни, которые вызвали наводнения и оползни в Краснодарском крае и Крыму. На кадрах видны два человека, плывущие по одной из городских улиц. Также заметны автомобили, наполовину скрывшиеся в воде.
Синоптики говорят, что в ближайшее время дожди не утихнут. В связи с ситуацией в Симферополе уже ввели режим ЧС.
Олеся Маевская