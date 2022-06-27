Россияне показали атмосферные кадры серебристых облаков
Их можно наблюдать невооруженным взглядом.
Их можно наблюдать невооруженным взглядом.
С середины июня ночное небо Центральной части России украшают мезосферные, ночные светящиеся или серебристые облака. Это атмосферное явление случается в летние месяцы в районе самых коротких ночей и видимо в глубоких сумерках.
Обычно такие облака образуются в мезосфере на высоте около 82 км в летние месяцы в широтах между 43° и 65° непосредственно после заката или перед восходом Солнца. Они кажутся светлыми и «светящимися», так как зашедшее солнце может подсвечивать только достаточно высокие объекты, такие как небосклон или мезосферные облака.
Метеорологи сообщают, что в предстоящую ночь (27/28 июня) серебристые облака будут видны на Европейской части России и Западной Сибири.
Олеся Маевская