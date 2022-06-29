В тибетских ледниках обнаружили около 1000 видов неизвестных бактерий
Они могут попасть в водоемы из-за глобального потепления.
Они могут попасть в водоемы из-за глобального потепления.
Группа исследователей Китайской академии наук обнаружила около 968 уникальных видов бактерий в образцах снега и льда, собранных с тибетских ледников, пишет Phys.org со ссылкой на Nature Biotechnology.
Это открытие последовало за исследованием, проведенным другой командой, которая недавно обнаружила несколько вирусов во льду возрастом 15 000 лет, большинство из которых не было известно науке.
Когда тибетские ледники начнут таять, микроорганизмы смогут попасть в ручьи и реки густонаселенных районов Индии и Китая.
У современных растений, животных и людей отсутствует иммунитет к древним микробам, следовательно они могут быть смертельными и трудными для лечения, что чревато возникновением новых эпидемий. Ученые планируют изучить микробы, чтобы понять, насколько они опасны.
Олеся Маевская