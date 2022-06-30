Вильфанд: Аномальная жара прогнозируется в ряде регионов России
Аномально жаркая погода установится сразу в нескольких регионах России в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
Аномально жаркая погода установится сразу в нескольких регионах России в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
В Мурманской области и Карелии воздух прогреется до +31 градуса, в Калининграде — до +32. «Это на 7−10 градусов выше нормы», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что для Северо-Западного федерального округа это аномальные значения для данного периода.
Жарко будет и в Иркутской области. Там столбики термометров поднимутся до отметки +35 градусов. Чуть прохладнее — в Якутии (+34), Забайкалье (+33), Амурской области (+32), Приморье (+31).
Но есть регионы, где, наоборот, лето похоже на осень. На Урале, юге Западной Сибири и в Поволжье температура воздуха ниже нормы на 3−7 градусов.