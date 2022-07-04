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15:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сильный ураган в Якутии снес декорации Спортивных игр (видео)

Есть пострадавшие.

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Портал News.ru сообщает, что в результате обрушившегося циклона на село Борогонцы, где идут Спортивные игры народов Якутии, пострадало 18 человек. Как уточнили в МЧС по Якутии, пострадавшие получили незначительные травмы — нет ни одного перелома, только мелкие ушибы. Им оказана медицинская помощь.

Ураган свалил билборды и линии электропередач, разрушил конструкцию экрана и декораций для спортивных игр. В республике проводятся работы по восстановлению.

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«Сейчас мы собираем заседание оргкомитета. Проведем оценку ущерба. На заседании будут приняты соответствующие меры. В течение сегодняшнего вечера проведем восстановительные работы и завтра будем готовы к открытию игр», — сообщил ЯСИА первый зампред правительства Якутии Сергей Местников.

Олеся Маевская

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