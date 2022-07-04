Сильный ураган в Якутии снес декорации Спортивных игр (видео)
Есть пострадавшие.
Есть пострадавшие.
Портал News.ru сообщает, что в результате обрушившегося циклона на село Борогонцы, где идут Спортивные игры народов Якутии, пострадало 18 человек. Как уточнили в МЧС по Якутии, пострадавшие получили незначительные травмы — нет ни одного перелома, только мелкие ушибы. Им оказана медицинская помощь.
Ураган свалил билборды и линии электропередач, разрушил конструкцию экрана и декораций для спортивных игр. В республике проводятся работы по восстановлению.
«Сейчас мы собираем заседание оргкомитета. Проведем оценку ущерба. На заседании будут приняты соответствующие меры. В течение сегодняшнего вечера проведем восстановительные работы и завтра будем готовы к открытию игр», — сообщил ЯСИА первый зампред правительства Якутии Сергей Местников.
Олеся Маевская