Ураган окрасил небо над Южной Дакотой в зеленый цвет
И это вполне объяснимо с точки зрения науки.
И это вполне объяснимо с точки зрения науки.
Жители Южной Дакоты привыкли к разрушительным штормам, известным как дерехо, но впервые после урагана небо стало зеленым. Необычное явление стало главной темой, обсуждаемой в социальных сетях, сообщает газета New York Times.
Метеоролог Кори Мартин пояснил, как возник странный оптический эффект. «Грозы обычно случаются ближе к вечеру, когда небо приобретает легкий красноватый оттенок, а угол наклона солнца начинает медленно смещаться к горизонту, — пишет он. — При этом частицы воды в грозовых облаках могут рассеивать синий свет. Рассеянный атмосферой красный свет освещает голубые капли воды или льда в облаке, в результате они светятся зеленым».
Специалист уточняет, что обычно для подобного эффекта нужно много льда, а это значит, что ураган оставит за собой сильный град. В августе 2020 года мощное дерехо разрушило несколько домов, уничтожило посевы и оставило без электричества более 250 000 человек в Айове и Иллинойсе. Недавние ураганы не имели столь разрушительной мощи.
Олеся Маевская