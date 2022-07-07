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13:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ураган окрасил небо над Южной Дакотой в зеленый цвет

И это вполне объяснимо с точки зрения науки.

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Жители Южной Дакоты привыкли к разрушительным штормам, известным как дерехо, но впервые после урагана небо стало зеленым. Необычное явление стало главной темой, обсуждаемой в социальных сетях, сообщает газета New York Times.

Метеоролог Кори Мартин пояснил, как возник странный оптический эффект. «Грозы обычно случаются ближе к вечеру, когда небо приобретает легкий красноватый оттенок, а угол наклона солнца начинает медленно смещаться к горизонту, — пишет он. — При этом частицы воды в грозовых облаках могут рассеивать синий свет. Рассеянный атмосферой красный свет освещает голубые капли воды или льда в облаке, в результате они светятся зеленым».

Специалист уточняет, что обычно для подобного эффекта нужно много льда, а это значит, что ураган оставит за собой сильный град. В августе 2020 года мощное дерехо разрушило несколько домов, уничтожило посевы и оставило без электричества более 250 000 человек в Айове и Иллинойсе. Недавние ураганы не имели столь разрушительной мощи.

Олеся Маевская

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