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18:31 (мск), источник: Фонтанка

Москву накрыл ураган с грозой и градом. Гром слышно даже в Кремле

Непогода заливает дождем и засыпает градом улицы Москвы 7 июля. Ураганный ветер валит деревья, а жители столицы делятся в соцсетях колоритными кадрами буйства стихии.

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Ураган с грозой и градом накрыл Москву.

С полудня и до конца дня синоптики обещали столице ливневый дождь, грозу, град и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 12−17 м/с, сообщает портал MSK1.Ru. Днем разные районы Москвы начало заливать обильными осадками одновременно с сильным ветром.

Кое-где дороги превратились в каналы с «плывущими» по ним машинами.

На других улицах водителям приходится уворачиваться от сдуваемых дорожных ограждений.

Град в одних районах выпал размером с горох или вишню, в других — с перепелиное яйцо. Такой может серьезно повредить автомобили.

Ураганный ветер валит деревья. На Замоскворецкой линии московского метро из-за деревьев, которые наклонило ветром на пути открытого наземного участка, остановлено движение поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово», а в обратном направлении они идут с увеличенным интервалом, сообщает столичный Департамент транспорта.

Раскаты грома слышны даже на трансляции из Кремля.

Власти Москвы просят жителей не выходить на улицу из-за «залпового ливня» и сильного ветра.

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