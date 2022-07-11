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14:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Курилах бушует проснувшийся вулкан Эбеко

Он выбросил трехкилометровый столб пепла.

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Источник: МЧС РФ

Вулкан Эбеко на острове Парамушир высотой 1156 метров снова проснулся, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области. Днем 11 июля в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация от Камчатской группы о том, что произошел пепловый выброс на высоту 1,5 км над уровнем моря.

Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстоянии 5 км. Сообщается, что пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался и угрозы для жизнедеятельности населения нет. В июне он выбросил столб пепла высотой в 2 км, его отнесло к северу острова.

Год назад ученые установили на Эбеко и в его окрестностях сеть сейсмических станций с целью развития в будущем геотермальной энергетики. Поскольку удельное электрическое сопротивление пород чувствительно к наличию воды, предполагается, что с помощью этого способа удастся определить границы зоны геотермальных вод вокруг вулкана.

Олеся Маевская

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