На Курилах бушует проснувшийся вулкан Эбеко
Он выбросил трехкилометровый столб пепла.
Он выбросил трехкилометровый столб пепла.
Вулкан Эбеко на острове Парамушир высотой 1156 метров снова проснулся, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области. Днем 11 июля в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация от Камчатской группы о том, что произошел пепловый выброс на высоту 1,5 км над уровнем моря.
Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстоянии 5 км. Сообщается, что пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался и угрозы для жизнедеятельности населения нет. В июне он выбросил столб пепла высотой в 2 км, его отнесло к северу острова.
Год назад ученые установили на Эбеко и в его окрестностях сеть сейсмических станций с целью развития в будущем геотермальной энергетики. Поскольку удельное электрическое сопротивление пород чувствительно к наличию воды, предполагается, что с помощью этого способа удастся определить границы зоны геотермальных вод вокруг вулкана.
Олеся Маевская