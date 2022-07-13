Жители России смогут наблюдать суперлуние 13 июля

«13 июля наблюдаем Суперлуние 2022 года. В этот день произойдет совпадение двух важных астрономических моментов, связанных с Луной: это перигей и полнолуние», — говорится в сообщении планетария.
«Около полуночи [Луна — Ред. ] достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь до восхода Солнца суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец», — рассказали астрономы.
16 июня стало известно, что 25 октября 2022 года жители западносибирских и уральских регионов России смогут увидеть частичное солнечное затмение.
В России самая большая его фаза пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом предполагается, что именно на город Нижневартовск придется наибольшая фаза затмения.
В январе старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов рассказал, что 2022-м россияне смогут увидеть полное лунное затмение, два суперлуния, а также четыре звездопада.
Кроме того, в августе жители смогут увидеть августовский поток Персеиды, когда в ночном небе будут сгорать до 100 метеоров в час.