Юг полуострова Камчатка посыпало пеплом от Карымского вулкана

«Высота пепла достигла 12 км над уровнем моря. По сейсмическим данным, извержение началось в 22:45 местного времени (7:45 мск)», — сообщил ученый.
По сведениям Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, пепловый шлейф от извержения распространяется на юго-запад от вулкана на 73 км. Облако уже достигло мыса Лопатка на крайнем юге полуострова. На пути распространения пепла находится несколько поселков Елизовского района Камчатки.
Жителей Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского и Усть-Большерецкого районов МЧС предупредило о возможном пеплопаде.
Карымский вулкан (высота 1468 м над уровнем моря) находится в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Он считается одним из самых активных вулканов на полуострове. За последние 100 лет зарегистрировано 20 крупных извержений исполина, часть которых длилась годами.
Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский