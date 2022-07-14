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08:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Юг полуострова Камчатка посыпало пеплом от Карымского вулкана

Пепловое облако от извержения Карымского вулкана поднялось на высоту 12 км над уровнем моря, сообщил «Ъ» заведующий лабораторией Камчатского филиала Геофизической службы РАН Сергей Сенюков.

Источник: РИА "Новости"

«Высота пепла достигла 12 км над уровнем моря. По сейсмическим данным, извержение началось в 22:45 местного времени (7:45 мск)», — сообщил ученый.

По сведениям Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, пепловый шлейф от извержения распространяется на юго-запад от вулкана на 73 км. Облако уже достигло мыса Лопатка на крайнем юге полуострова. На пути распространения пепла находится несколько поселков Елизовского района Камчатки.

Жителей Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского и Усть-Большерецкого районов МЧС предупредило о возможном пеплопаде.

Сообщается, что угрозы жизни, здоровью и жизнедеятельности населения нет.

Карымский вулкан (высота 1468 м над уровнем моря) находится в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Он считается одним из самых активных вулканов на полуострове. За последние 100 лет зарегистрировано 20 крупных извержений исполина, часть которых длилась годами.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский

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