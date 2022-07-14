Ученый объяснил, почему море в районе Анапы окрасилось в красный цвет

Ранее в соцсетях появилась информация, что морская вода неподалёку от Анапы окрасилась в красный цвет из-за водорослей.
По словам Сапожникова, в акватории Черного моря, действительно, растут бурые и красные водоросли. На скалистых гребнях под водой образуются складки — дно из мергеля, где формируются бурые водоросли, а в конце весны и начале лета на них начинают развиваться красные эпифитные морские растения.
«Они к концу июня разрастаются в очень больших количествах, а потом начинаются шторма. Потому что воздух становится сильно горячим, а вода еще не успевает прогреться адекватно воздуху, и случаются штормовые явления, которые очень сильно влияют на водорослевые заросли. В результате красные эпифитные водоросли отрывает в огромных количествах, перемалывает и приносит к берегу. И то, что мы видим на берегу, свежие завалы, они состоят на 90% из оторванных красных нитчатых водорослей. Они же плавают в толще воды в виде мелких кусочков», — объяснил ученый.
Сапожников добавил, что эти водоросли не являются опасными для человека. При этом точная причина окрашивания морской воды будет установлена после того, как учёные возьмут пробу и проведут исследование.
Он отметил, что это не единственная версия, почему вода приобретает красно-розоватый оттенок. «Возможно, к массовому отрыву эпифитных нитчатых красных водорослей прибавилось цветение динофлагеллят из рода пророцентрум, которому также могли способствовать дожди в послештормовой период», — предположил собеседник агентства.
На территории Краснодарского края до 11 июля действовало штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозировали в этот период шторм до 4 баллов, ливни, грозы.