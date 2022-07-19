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11:57 (мск), источник: © РИА Новости

Якутск окутало едким дымом

ЯКУТСК, 14 июл — РИА Новости. Предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе Якутска превышена сразу по трем показателям, сообщает во вторник республиканское управление Роспотребнадзора.

Столица Якутии остается в густом смоге с едким запахом гари. Правительство республики связывает ситуацию с дымом от природных пожаров, пришедшим из соседнего Хабаровского края.

По данным Роспотребнадзора, во вторник исследовано 69 проб воздуха в восьми районах республики и городе Якутске.

По результатам исследований выявлено превышение предельно допустимых концентраций в городе Якутске по трем показателям: диоксида азота до 1,3 раз, взвешенных частиц PM-2,5 и PM-10 в 1,1 раз.

пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора

Синоптики прогнозируют в Якутии антициклон в течение недели — он принесет дожди, которые могут развеять едкий дым. В центральных районах Якутии они ожидаются в четверг, сообщает оперативный штаб.

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за сложной пожарной обстановки действует в Хабаровском крае с 7 июля. На прошлой неделе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился в Рослесхоз с просьбой ввести режим ЧС федерального уровня в регионе в связи с тяжелой ситуацией с лесными пожарами.

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