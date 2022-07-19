Якутск окутало едким дымом
ЯКУТСК, 14 июл — РИА Новости. Предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе Якутска превышена сразу по трем показателям, сообщает во вторник республиканское управление Роспотребнадзора.
ЯКУТСК, 14 июл — РИА Новости. Предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе Якутска превышена сразу по трем показателям, сообщает во вторник республиканское управление Роспотребнадзора.
Столица Якутии остается в густом смоге с едким запахом гари. Правительство республики связывает ситуацию с дымом от природных пожаров, пришедшим из соседнего Хабаровского края.
По данным Роспотребнадзора, во вторник исследовано 69 проб воздуха в восьми районах республики и городе Якутске.
По результатам исследований выявлено превышение предельно допустимых концентраций в городе Якутске по трем показателям: диоксида азота до 1,3 раз, взвешенных частиц PM-2,5 и PM-10 в 1,1 раз.
Синоптики прогнозируют в Якутии антициклон в течение недели — он принесет дожди, которые могут развеять едкий дым. В центральных районах Якутии они ожидаются в четверг, сообщает оперативный штаб.
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за сложной пожарной обстановки действует в Хабаровском крае с 7 июля. На прошлой неделе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился в Рослесхоз с просьбой ввести режим ЧС федерального уровня в регионе в связи с тяжелой ситуацией с лесными пожарами.