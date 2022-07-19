Ученые доказали, что волны жары намного опаснее для женщин, чем для мужчин
Особенно для пожилых.
Особенно для пожилых.
Ученые Вильнюсского университета, Нидерланды, проанализировали последствия волн жары, зафиксированных в 2003 году во Франции. Оказалось, уровень смертности среди женщин на 15% выше, чем среди мужчин. Несмотря на то, что самыми уязвимыми оказались пожилые, возраст имеет второстепенную роль.
Другое исследование, проведенное голландскими и немецкими учеными, в котором сравнивались данные о температуре в Нидерландах и ежедневные показатели смертности за последние 23 года, также выявило различия между полами. Эксперты связывают это с разной интенсивностью потоотделения и работы сердечно-сосудистой системы у двух полов, пишет The Guardian.
Результаты исследования можно объяснить комбинацией разных факторов: от повышенной температуры тела у женщин после овуляции до кардиоваскулярных особенностей. По итогам ученые отнесли к группе высокого риска воздействия волн жары людей старше 75 лет, детей и пациентов с тяжелыми заболеваниями.
«Грубо говоря, пожилые люди потеют в два раза меньше, чем молодые, а женщины — в два раза меньше, чем мужчины. То есть тела пожилых женщин хуже всего отдают тепло. Также сердечно-сосудистая нагрузка у женщин выше, что потенциально объясняет более высокий риск смертности в жару», — объяснил соавтор исследования Хайн Даанен.
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Олеся Маевская