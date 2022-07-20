Житель Британии вырастил экзотический сад с сотней растений
Сейчас он занимает более 700 квадратных метров.
Сейчас он занимает более 700 квадратных метров.
Биохимик Саймон Олпин из британского города Шеффилд из-за страха полетов ни разу в жизни не покидал пределы своей страны. При этом мужчина всегда хотел оказаться в тропических джунглях. Решение пришло само: вырастить экзотический лес прямо у себя дома.
Все началось с маленькой пальмы в кадке, принесенной домой в 1987 году, пишет Metro. Теперь Саймон заботится о многочисленных зеленых «подопечных». Британские «джунгли Юго-Восточной Азии» включают в себя 25 видов бамбука, 3 вида пальм, 4 вида эвкалиптов и сотни других деревьев, кустарников и растений.
За 35 лет его небольшой пригородный сад в Шеффилде превратился в тропический рай площадью 8000 квадратных футов (более 740 квадратных метров).
«Приятно находиться в саду в погожий солнечный день, он кажется спокойным, теплым, но не очень жарким», — говорит счастливый Саймон.
Олеся Маевская