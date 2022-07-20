Астрономы обнаружили скрытую черную дыру
Она расположена в соседней галактике.
Она расположена в соседней галактике.
Команда астрономов во главе с Томером Шенаром, стипендиатом Марии Кюри в Амстердамском университете в Нидерландах, годами опровергали недоказанные открытия черных дыр. За это разоблачителей назвали «полицией черных дыр». Тем неожиданнее, что они обнаружили черную дыру, находящуюся в туманности Тарантул в Большом Магеллановом Облаке.
Туманность является галактикой-спутником нашего Млечного Пути. В ней астрономы обнаружили бинарную систему, состоящую из голубой звезды и звездной черной дыры.
В опубликованной статье ученые пишут, что она находится в «спящем» состоянии и, возможно, является первым примером такой черной дыры за пределами нашей Галактики. Международная группа исследователей, обнаружившая ее, также заметила, что звезда-прародительница исчезла без всякого взрыва.
Эта вновь обнаруженная «спящая» черная дыра имеет массу не менее 9 масс Солнца и входит в состав системы под названием VFTS 243, где помимо нее присутствует горячая голубая звезда массой порядка 25 масс Солнца. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.
Олеся Маевская