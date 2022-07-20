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10:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы обнаружили скрытую черную дыру

Она расположена в соседней галактике.

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Источник: Tomer Shenar et al. / Nature Astronomy, 2022

Команда астрономов во главе с Томером Шенаром, стипендиатом Марии Кюри в Амстердамском университете в Нидерландах, годами опровергали недоказанные открытия черных дыр. За это разоблачителей назвали «полицией черных дыр». Тем неожиданнее, что они обнаружили черную дыру, находящуюся в туманности Тарантул в Большом Магеллановом Облаке.

Туманность является галактикой-спутником нашего Млечного Пути. В ней астрономы обнаружили бинарную систему, состоящую из голубой звезды и звездной черной дыры.

В опубликованной статье ученые пишут, что она находится в «спящем» состоянии и, возможно, является первым примером такой черной дыры за пределами нашей Галактики. Международная группа исследователей, обнаружившая ее, также заметила, что звезда-прародительница исчезла без всякого взрыва.

Эта вновь обнаруженная «спящая» черная дыра имеет массу не менее 9 масс Солнца и входит в состав системы под названием VFTS 243, где помимо нее присутствует горячая голубая звезда массой порядка 25 масс Солнца. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Олеся Маевская

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