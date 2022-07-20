В Европе бушуют лесные пожары, вызванные аномальной жарой (фото)
Ученые связывают волны тепла с глобальным потеплением климата.
Ученые связывают волны тепла с глобальным потеплением климата.
Аномальная жара в европейских странах бьет температурные рекорды. Сотни тысяч гектаров лесов горит, от жары и огня погибают люди и животные, многие покидают свои дома.
Температура не опускается ниже отметки в 35 градусов по Цельсию. В Испании более десяти дней температура поднималась выше 40 градусов, вспыхнуло более 30 лесных пожаров общей площадью почти 30 тысяч гектаров.
В Португалии, где на прошлой неделе температура достигла 47 градусов, пожары уничтожили не менее 12 тысяч гектаров растительности.
В Ирландии побит рекорд 1887 года: температура в Дублине поднялась до 33 градусов.
Во Франции температурные рекорды были побиты в десятке городов, а порывистый горячий ветер до сих пор осложняет тушение пожаров на юго-западе страны. В стране сгорело уже более 32 тысяч гектаров растительности, причем более трети из них — за последнюю неделю.
В Великобритании во вторник температура достигла 41 градуса. Из-за жары плавятся взлетно-посадочные полосы, а «рельсы могут деформироваться», предупреждают железнодорожные операторы. Также аномальная жара прогнозируется в Бельгии и Нидерландах.
Климатологи считают, что жара становится интенсивнее из-за изменения климата, что в сочетании с засухами затрудняют борьбу с лесными пожарами. Ученые предупреждают, что из-за потепления погода будет становиться более экстремальной и непредсказуемой.
Олеся Маевская