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13:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Европе бушуют лесные пожары, вызванные аномальной жарой (фото)

Ученые связывают волны тепла с глобальным потеплением климата.

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Аномальная жара в европейских странах бьет температурные рекорды. Сотни тысяч гектаров лесов горит, от жары и огня погибают люди и животные, многие покидают свои дома.

Температура не опускается ниже отметки в 35 градусов по Цельсию. В Испании более десяти дней температура поднималась выше 40 градусов, вспыхнуло более 30 лесных пожаров общей площадью почти 30 тысяч гектаров.

В Португалии, где на прошлой неделе температура достигла 47 градусов, пожары уничтожили не менее 12 тысяч гектаров растительности.

В Ирландии побит рекорд 1887 года: температура в Дублине поднялась до 33 градусов.

Во Франции температурные рекорды были побиты в десятке городов, а порывистый горячий ветер до сих пор осложняет тушение пожаров на юго-западе страны. В стране сгорело уже более 32 тысяч гектаров растительности, причем более трети из них — за последнюю неделю.

В Великобритании во вторник температура достигла 41 градуса. Из-за жары плавятся взлетно-посадочные полосы, а «рельсы могут деформироваться», предупреждают железнодорожные операторы. Также аномальная жара прогнозируется в Бельгии и Нидерландах.

Климатологи считают, что жара становится интенсивнее из-за изменения климата, что в сочетании с засухами затрудняют борьбу с лесными пожарами. Ученые предупреждают, что из-за потепления погода будет становиться более экстремальной и непредсказуемой.

Олеся Маевская

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