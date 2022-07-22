Рекордная жара в Европе: почему волны тепла становятся новой нормой

Экстремальный зной, охвативший Западную Европу в начале недели, уже обновил многие исторические максимумы температур. Так, 19 июля в Великобритании метеостанция зафиксировала 40,3 градуса тепла — самая высокая отметка за всю историю наблюдений в стране. В Испании температура достигала 45, а в Португалии — 47. Рекорды также были зафиксированы в Нидерландах.
Во многих городах власти объявили оранжевый, а кое-где даже красный — самый высокий — уровень погодной опасности. Общее число жертв превысило 1000 человек. Больше всего жертв зафиксировали в Испании: с 10 по 16 июля скончались 510 человек, в основном в возрасте старше 85 лет.
Почему это происходит? И почему пострадала именно Европа?
Ученые называют это явление волной тепла — когда большие потоки горячего воздуха движутся в определенном направлении. Их появление связано с атмосферным давлением и циркуляцией водных и воздушных масс.
Атмосферу Земли можно представить как ландшафт со множеством «гор» и «долин» — зон низкого и высокого барометрического давления. Зоны низкого давления имеют свойство притягивать к себе воздух, как помпа. Именно такая зона образовалась в Европе и притянула горячий воздух из африканских пустынь.
За последние четыре десятилетия частота и интенсивность волн тепла в Европе увеличились. Это увеличение — по крайней мере частично — связано с изменениями струйных течений. Так называют мощные потоки воздуха, которые текут в атмосфере на многие сотни километров.
Как раз в июле в журнале Nature Communications вышла статья, посвященная струйным течениям в Европе. Авторы обратили внимание, что идущий через Европу струйный поток расщепляется надвое, а в промежутке образуется область слабых ветров. Это создает идеальные условия для жаркой погоды, поскольку в этот «коридор» устремляется горячий воздух с юга.
Как это связано с изменением климата?
Частота и интенсивность волн тепла возросли за последние несколько десятилетий. Например, в докладе 2019 года международной группы World Weather Attribution ученые отметили, что экстремальные волны тепла сегодня случаются по крайней мере в десять раз чаще, чем 100 лет назад. Кроме того, 100 лет назад такие волны были в среднем на четыре градуса холоднее.
Одна из главных причин, которые рассматривают климатологи, — изменение климата. В частности, потепление в Арктике, которое происходит намного быстрее, чем в других местах планеты. По мере того как Арктика нагревается, разница температур между ней и экватором уменьшается. Чем больше разница температур — тем сильнее перемещаются воздушные потоки. И наоборот, при небольшой разнице — особенно летом — ветров становится меньше, и горячий воздух дольше остается на месте.
Кроме того, на европейский климат могут влиять изменения в одном из основных океанических течений — Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. Это одна из основных систем циркуляции океана на Земле, она перераспределяет тепло на нашей планете и оказывает большое влияние на климат. Модели показывают, что в последние годы это течение замедляется.
Ослабление течения параллельно может привести к изменению атмосферных циклов. А это, в свою очередь, приведет к засушливому лету в Европе.
Как это отразится на жизни людей?
Климат в Европе будет меняться и дальше, предрекают специалисты. Чем чаще приходят волны тепла, тем больше вероятность, что они будут приходить снова и будут более опасными. Периоды жары меняют структуру почвы и лесов. Из-за долгих периодов сухой горячей погоды почва теряет влагу и лишается способности охлаждать воздух. А это повышает риски новых волн жары.
Засухи, в свою очередь, приведут к проблемам в сельском хозяйстве, подорожанию продуктов питания и росту цен на электроэнергию. Жара увеличивает нагрузку на энергетическую систему из-за того, что люди массово используют кондиционеры. С другой стороны, из-за нагревания воды в реках становится трудно охлаждать реакторы — один из важных источников энергии для ряда стран Европы.
Волны тепла потребуют глобальной перестройки всей городской инфраструктуры. Например, во многих домах старой постройки не предусмотрены кондиционеры. А новые здания, особенно офисные, возводятся из легких конструкций с обилием стекла, которое легко пропускает свет и тепло. Окна работают как линзы, которые усиливают и без того чудовищную жару.
Из-за жары будут гибнуть люди и животные. Например, в 2003 году одна из самых разрушительных волн тепла унесла жизни более 70 тыс. человек в Европе. По данным прошлогоднего исследования в журнале The Lancet Planetary Health, смертность от жары с 2000 по 2019 год выросла на 0,21%. Причем самые высокие показатели приходятся на Азию и Европу. В будущем из-за повышения температуры ожидаются 74 дополнительных случая смерти на каждые 100 тыс. человек во всем мире.
А как это скажется на нас в России?
Поскольку климат меняется в глобальном масштабе, число экстремальных явлений будет только расти — в том числе и в России. Достаточно вспомнить прошлогодние лесные пожары и зимние обильные снегопады. Из-за потепления вода испаряется в больших масштабах, и вся эта влага скапливается в атмосфере. Поэтому периоды жары в одних местах будут сочетаться с ливнями и наводнениями в других.
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