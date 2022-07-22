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15:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Крупнейшая за 20 лет песчаная буря накрыла китайскую провинцию

Накануне в стране бушевали наводнения.

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В соцсетях разлетелись ролики песчаной бури, накрывшей провинцию Цинхай. Облако из песка и пыли прошлось по районам префектуры 20 июля.

Обычно такая буря рассеивается через 10−15 минут, однако на этот раз облако пыли держалось порядка трех часов. Даже сейчас жители провинции говорят о дымке, которую оставило после себя песчаное ненастье.

По словам местных СМИ, это была крупнейшая песчаная буря за последние 20 лет. Обошлось без пострадавших.

Олеся Маевская

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