Крупнейшая за 20 лет песчаная буря накрыла китайскую провинцию
Накануне в стране бушевали наводнения.
Накануне в стране бушевали наводнения.
В соцсетях разлетелись ролики песчаной бури, накрывшей провинцию Цинхай. Облако из песка и пыли прошлось по районам префектуры 20 июля.
Обычно такая буря рассеивается через 10−15 минут, однако на этот раз облако пыли держалось порядка трех часов. Даже сейчас жители провинции говорят о дымке, которую оставило после себя песчаное ненастье.
По словам местных СМИ, это была крупнейшая песчаная буря за последние 20 лет. Обошлось без пострадавших.
Олеся Маевская