В Сочи из-за ливней затопило улицы

В Сочи действует штормовое предупреждение, к вечеру дожди усилились. «Основной удар в настоящее время приняли Центральный и Хостинский район», — сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram. Усилены аварийные бригады всех ресурсоснабжающих предприятий. К устранению последствий готовы больше 1,1 тыс. человек и около 400 единиц техники.
Как отмечают власти, затоплены дороги, придомовые территории, цокольные и первые этажи зданий. Датчики опасных явлений сработали на реках Хоста, Мацеста, Бзугу и Кудепста. На улицу Донскую, где затопило дороги, выехал оперативный штаб, перекрыто движение на участке федеральной трассы между 7 и 8 тоннелями на А-148.