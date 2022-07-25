Обнаружены течения, ускоряющие таяние льдов в Арктике
Специалисты выявили их, проанализировав циркуляцию вод в желобе Святой Анны.
Специалисты выявили их, проанализировав циркуляцию вод в желобе Святой Анны.
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские исследователи обнаружили в желобе Святой Анны, через которой проходит часть теплых вод из Северной Атлантики в Арктику, новые течения. Они способны ускорять таяние морских льдов летом и замедлять их появление зимой. Новые данные позволят точнее прогнозировать последствия климатических изменений в Арктике, сообщила в понедельник пресс-служба Российского научного фонда.
«Авторам удалось показать существование неизвестного ранее теплого поверхностного течения от северной оконечности Новой Земли на север вдоль восточного склона желоба, которое приводит к более раннему таянию льдов и более позднему их образованию в этом районе. Также ученые обнаружили стационарный циклонический вихрь на промежуточных глубинах в северной части желоба, который удерживает значительную часть атлантических вод и ослабляет поток тепла далее в Восточную и Центральную Арктику», — говорится в сообщении.
Как отмечают авторы работы, сокращение ледяного покрова в Арктике, которое наблюдают в последние десятилетия, существенно влияет на все экосистемы, а также на хозяйственную деятельность человека в регионе, в том числе добычу полезных ископаемых и развитие Северного морского пути. В новой работе ученые решили изучить циркуляцию вод в желобе Святой Анны. Он находится в северной части Карского моря и считается ключевым регионом, где формируется поток тепла из Северной Атлантики в Арктику.
В ходе экспедиций на научно-исследовательских судах «Академик Иоффе» и «Академик Мстислав Келдыш» в августе и октябре прошлого года ученые провели гидрологическую съемку желоба, а также измерили температуры и соленость вод, проанализировав спутниковые данные по этому району. Помимо новых течений океанологам удалось собрать и другие данные, важные для понимания особенностей циркуляции вод в желобе.
Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science. В работе принимали участие сотрудники Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Московского физико-технического института, Морского гидрофизического института РАН, Российского государственного гидрометеорологического университета и Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева ДВО РАН.