Смерчи, прошедшие у берегов Геленджика, попали на видео
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
24 июля отдыхающие на пляжах Геленджика стали свидетелями необычного явления — парада смерчей. Они поднялись над поверхностью Черного моря в небольшом удалении от берега.
Многие туристы, несмотря на потенциальную опасность, остались на пляже, продолжили наблюдать за природным явлением и даже успели его заснять. К счастью, никто не пострадал.
Вечером 23 июля на Сочи обрушился «залповый ливень»: всего за час выпало 55 мм осадков. В результате удара стихии один человек погиб.
Олеся Маевская