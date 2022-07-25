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16:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Смерчи, прошедшие у берегов Геленджика, попали на видео

Пострадавших нет.

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24 июля отдыхающие на пляжах Геленджика стали свидетелями необычного явления — парада смерчей. Они поднялись над поверхностью Черного моря в небольшом удалении от берега.

Многие туристы, несмотря на потенциальную опасность, остались на пляже, продолжили наблюдать за природным явлением и даже успели его заснять. К счастью, никто не пострадал.

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Вечером 23 июля на Сочи обрушился «залповый ливень»: всего за час выпало 55 мм осадков. В результате удара стихии один человек погиб.

Олеся Маевская

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