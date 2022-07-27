Метеоролог рассказал, дойдет ли аномальная жара из Европы до России

В ряде европейских стран в последнее время установился аномальный зной: так, на прошлой неделе воздух в Великобритании прогрелся более чем до 40 градусов, по предварительным данным, побив исторический рекорд. Высокие температуры фиксируются также в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии.
Метеоролог между тем исключил риск прихода аномальной жары на территорию России.
«Нет, она (жара) выклинилась на юго-восток Европы, на Балканы — Турция, Греция. И потом эти процессы уже закончились. Их возможное повторение будет новым процессом, который мы пока не ожидаем», — сказал РИА Новости Шувалов.
«Пока жару не ждем, скорее — свежий атлантический бриз», — добавил собеседник агентства. По его словам, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России.