На дне Атлантики нашли лавину, способную уничтожить ИнтернетОткрытие было сделано случайно
Фоторепортажи
26Прощание с Юрием Шатуновым
8Сильная гроза и ливень в Москве
10:29 (мск), источник: © РИА Новости

Метеоролог рассказал, дойдет ли аномальная жара из Европы до России

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Аномально жаркая погода, которая накрыла Западную Европу, в Россию не придет, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: © РИА Новости

В ряде европейских стран в последнее время установился аномальный зной: так, на прошлой неделе воздух в Великобритании прогрелся более чем до 40 градусов, по предварительным данным, побив исторический рекорд. Высокие температуры фиксируются также в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии.

Метеоролог между тем исключил риск прихода аномальной жары на территорию России.

«Нет, она (жара) выклинилась на юго-восток Европы, на Балканы — Турция, Греция. И потом эти процессы уже закончились. Их возможное повторение будет новым процессом, который мы пока не ожидаем», — сказал РИА Новости Шувалов.

«Пока жару не ждем, скорее — свежий атлантический бриз», — добавил собеседник агентства. По его словам, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Европе началась паника после заявления 'Газпрома'
Эрдоган 'сводит с ума' Байдена из-за России
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»