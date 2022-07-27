Ученые обнаружили странные отверстия на дне Атлантического океана
Они похожи на результат человеческой деятельности, но специалисты подозревают, что их сделал кто-то другой.
Они похожи на результат человеческой деятельности, но специалисты подозревают, что их сделал кто-то другой.
Ученые, исследовавшие затопленный горный хребет в Атлантическом океане, обнаружили на его дне ровный след из отверстий. Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований пока не могут объяснить этот феномен, уточняет Phys.org.
Отверстия были обнаружены на глубине 2,7 мили (4,3 километра) у вершины подводного вулкана к северу от Азорских островов. Часть ученых согласилась с мнением о том, что это «следы»-маркеры, оставленные предыдущими исследователями, которые брали пробы с морского дна.
Открытие было сделано в рамках экспедиции «Путешествие к хребту-2022», цель которой — исследовать малоизученные глубоководные районы зоны разлома Чарли-Гиббса, Срединно-Атлантического хребта и Азорского плато. Специалисты уточняют, что большая часть хребта находится под водой и потому остается в значительной степени неисследованной.
Олеся Маевская