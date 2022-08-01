Аномальная жара ожидается в нескольких регионах России

«Наиболее заметные отклонения от нормы, на пять-шесть градусов, ожидаются на севере европейской России и Уральского федерального округа. Дело в том, что теплая часть антициклона будет располагаться на востоке Архангельской области, Коми, Ненецкого автономного округа», — сообщил он.
Кроме того, аномальная жара с температурой на шесть-восемь градусов выше нормы сохранится в Якутии.
«На севере Якутии прогнозируется 26−27 градусов, в центре — около 30 градусов, на востоке — 25−29 градусов, на западе — 29−30 градусов в первой половине недели», — рассказал Вильфанд.
Метеоролог напомнил, что в связи с переходом на новые климатические нормы понятие «аномальное тепло» будет встречаться реже. «Нужно привыкать. Нормы уже другие, мы начали жить в более теплом климате», — отметил он.
Новые климатические нормы были введены в России с 1 июля, понятие «температурная аномалия» актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет.
Под аномалией температуры подразумевается несоответствие показателей средним многолетним значениями. Температура может быть аномальной для конкретного дня или месяца. «Нормальной погодой» считается та, которая аналогична предшествующим периодам.