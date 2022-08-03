NASA показало снимки далекой галактики Колесо Телеги
Также данные телескопа «Джеймс Уэбб» позволили подтвердить, что она находится на переходной стадии развития.
Также данные телескопа «Джеймс Уэбб» позволили подтвердить, что она находится на переходной стадии развития.
Космическое агентство NASA опубликовало снимки галактики Колесо Телеги (ESO 350−40) и ее галактик-компаньонов, расположенных в созвездии Скульптора на расстоянии около 500 миллионов световых лет от Земли. Фотографии сделал телескоп «Джеймс Уэбб».
Ученые считают, что около 200 миллионов лет назад запечатленная галактика на огромной скорости столкнулась со своим спутником. В результате ударная волна, поднявшая газ и пыль, создала дополнительные области звездообразования вокруг центральной части Колеса Телеги и привела к формированию колец.
Благодаря данным с космической обсерватории ученые смогли больше узнать о процессе звездообразования в этой галактике и о черной дыре в ее центре. Кроме того, ученые подтвердили, что Колесо Телеги находится в процессе трансформации в обычную спиральную галактику.
Недавно мы писали, что NASA опубликовало новое изображение скопления галактик с телескопа «Джеймс Уэбб». Утверждается, что это «самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой галактики» на данный момент.
Олеся Маевская