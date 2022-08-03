Появились новые данные об экзопланете, расположенной недалеко от Земли
Предварительные сообщения о находке сделали в мае этого года, и только сейчас ученые поделились результатами ее изучения.
Предварительные сообщения о находке сделали в мае этого года, и только сейчас ученые поделились результатами ее изучения.
Недавно мы писали о том, что астрофизики с Гавайев открыли новую экзопланету Ross 508 b, которая вращается вокруг красного карлика в 36,5 световых годах от нас. Теперь в журнале Publication of the Astronomical Society of Japan появилась подробная рецензированная публикация об открытии.
Выяснилось, что красный карлик Ross 508 b имеет массу впятеро меньше солнечной, а зона обитаемости расположена намного ближе к звезде, чем у Солнца. Экзопланета обращается, оставаясь у внутреннего края этой области, ее орбита проходит в 20 раз ближе к материнской звезде, чем земная — к Солнцу.
Полный годовой оборот Ross 508 b успевает сделать всего за 10,8 земных суток. Масса планеты вчетверо больше земной, что позволяет отнести ее к классу сверхземель. Авторы работы отмечают, что это первый успешный пример обнаружения сверхземли по данным в ближнем ИК-диапазоне. В ближайшее время можно ожидать сообщений о новых мирах у близких к нам красных карликов.
Олеся Маевская