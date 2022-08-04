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16:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фото: в Исландии извергается вулкан Фаградальсфьядль

Он расположен в 30 км к юго-западу от столицы страны.

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В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес, сообщает исландская интернет-газета Visir.is. В последний раз он извергался в сентябре прошлого года.

На территории Исландии расположено несколько действующих вулканов. Наиболее сильное извержение произошло в 2010 году: тогда из-за проснувшегося вулкана Эйяфьядлайёкюдль оказалось нарушено авиасообщение над значительной частью Европы.

В прошлом году Фаградальсфьядль выставляли на продажу. От проснувшегося вулкана таким способом решила избавиться одна из 19 наследников, владеющих фермерским хозяйством Храун, на территории которого он расположен.

Олеся Маевская

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