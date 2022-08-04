Фото: в Исландии извергается вулкан Фаградальсфьядль
Он расположен в 30 км к юго-западу от столицы страны.
Он расположен в 30 км к юго-западу от столицы страны.
В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес, сообщает исландская интернет-газета Visir.is. В последний раз он извергался в сентябре прошлого года.
На территории Исландии расположено несколько действующих вулканов. Наиболее сильное извержение произошло в 2010 году: тогда из-за проснувшегося вулкана Эйяфьядлайёкюдль оказалось нарушено авиасообщение над значительной частью Европы.
В прошлом году Фаградальсфьядль выставляли на продажу. От проснувшегося вулкана таким способом решила избавиться одна из 19 наследников, владеющих фермерским хозяйством Храун, на территории которого он расположен.
Олеся Маевская