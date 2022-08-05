Впервые в истории из-за аномальной жары пересох исток Темзы
По данным метеобюро Великобритании, июль этого года был самым засушливым в Англии с 1935 года.
По данным метеобюро Великобритании, июль этого года был самым засушливым в Англии с 1935 года.
Затянувшаяся жара привела к иссыханию истока Темзы в городе Сайренсестер графства Глостершир. Эксперты говорят, что это происходит впервые, а синоптики предупреждают о продолжительности повышенной температуры, пишет The Guardian.
«Слабое, едва различимое течение сейчас начинается на расстоянии более восьми километров ниже по течению — у Сомерфорд-Кейнс. В условиях меняющегося климата мы ожидаем, что частота и серьезность таких периодов засухи и нехватки воды будут усиливаться вместе с конкуренцией за истощающиеся ресурсы», — заявил научный директор экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.
Несмотря на случившееся, британская водоснабжающая компания Thames Water не ввела ограничения на использование воды и просит клиентов быть экономнее. Правительство не одобряет подобного решения, но варианты бережного использования ресурсов временно обсуждаются.
Олеся Маевская