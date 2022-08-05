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18:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Впервые в истории из-за аномальной жары пересох исток Темзы

По данным метеобюро Великобритании, июль этого года был самым засушливым в Англии с 1935 года.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 74% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

Затянувшаяся жара привела к иссыханию истока Темзы в городе Сайренсестер графства Глостершир. Эксперты говорят, что это происходит впервые, а синоптики предупреждают о продолжительности повышенной температуры, пишет The Guardian.

«Слабое, едва различимое течение сейчас начинается на расстоянии более восьми километров ниже по течению — у Сомерфорд-Кейнс. В условиях меняющегося климата мы ожидаем, что частота и серьезность таких периодов засухи и нехватки воды будут усиливаться вместе с конкуренцией за истощающиеся ресурсы», — заявил научный директор экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.

Несмотря на случившееся, британская водоснабжающая компания Thames Water не ввела ограничения на использование воды и просит клиентов быть экономнее. Правительство не одобряет подобного решения, но варианты бережного использования ресурсов временно обсуждаются.

Олеся Маевская

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