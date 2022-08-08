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11:23 (мск), источник: © РИА Новости

В ХМАО голодный медведь, у которого сгорела берлога, пришел к пожарным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Медведь, у которого сгорела берлога, приходил к лагерю пожарных на берегу реки Радом в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказала РИА Новости инженер пожарной охраны «Центроспас-Югория» Ксения Бакшаева.

По ее словам, в конце июля кондинский филиал «Центроспас-Югория» направил опергруппу из 19 человек на тушение ландшафтных пожаров в 180 километрах от города Нягань. Там огонь выгнал к пожарным молодого медведя, лишившегося берлоги. В лагере хищник нашел себе пропитание — съел консервы, вскрыв банку зубами, и оладьи, которые спасатели приготовили для себя.

«Когда медведь приходил, все забегали в охотничий домик (группа не помещалась в домике, многие спали в палатках. — Прим. ред.), оттуда и велась съемка через окно. Такие визиты продолжались еще три ночи, и опергруппа шутила: нас в лагере было 19, а Миша был двадцатым, поставили медведя на довольствие», — сказала собеседница агентства.

Со 2 августа на территории Югры из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. По информации регионального главка МЧС, на сегодняшний день в округе зафиксировано 66 пожаров, из них 21 локализован на площади 34,76 тысячи гектаров.

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